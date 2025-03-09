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Назван простой способ повысить продуктивность на удаленке

JJA: ароматическая ванна улучшает психофизическое состояние удаленных работников
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Depositphotos

Японские ученые из Университета Цукубы обнаружили, что ароматические ванны с эфирными маслами могут значительно повысить физическое и психическое дистанционно работающих сотрудников. Исследование опубликовано в научном издании Japan Journal of Aromatherapy (JJA).

Пандемия COVID-19 сделала удаленную работу нормой, но вместе с этим выявила новые вызовы. Многие работники сталкиваются с трудностями в поддержании баланса между работой и личной жизнью, а также с ухудшением концентрации. Эти факторы негативно влияют на производительность труда, что подчеркивает необходимость поиска эффективных решений для поддержания здоровья и мотивации.

Ученые изучили влияние ароматических ванн с эфирными маслами на настроение, качество сна, когнитивные функции и производительность труда. В эксперименте приняли участие 30 удаленных сотрудников, которые в течение четырех недель принимали ароматические ванны с выбранными ими эфирными маслами.

Результаты показали, что уже через 10 минут после принятия ванны у участников значительно улучшалось настроение, повышались уровни активности, стабильности и комфорта.

После четырех недель регулярных процедур у работников снизился уровень презентеизма (ухудшения производительности труда из-за здоровья), что свидетельствует об улучшении их общего состояния и повышении продуктивности.

Ранее ученые выяснили, что ощущение знакомых запахов помогает справиться с депрессией.

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