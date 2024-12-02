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Врач раскрыла, можно ли заразиться гастритом

Врач Хомерики: гастритом можно заразиться через общую посуду

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Freepik

Гастрит может появиться не только из-за особенностей кухни, образа жизни и экологической обстановки. Заболеванием можно заразиться от другого человека, например в офисе. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила доцент кафедры гастроэнтерологии Факультета Усовершенствования Врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Хомерики.

«Основная причина возникновения гастрита — инфекция хеликобактер пилори, поэтому мы считаем эту болезнь инфекционной. Передается другим людям не сам гастрит, а эта инфекция, которая может воспалить слизистую желудка. Она может попасть к вам через воду, например, или из-за несоблюдения гигиены, когда, допустим, пьете в офисе из общих чашек», — сказала Хомерики.

Чтобы выявить в организме данную бактерию, можно сдать кровь или провести дыхательный тест, добавила специалист.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого предупреждал, что лицам, страдающим гастритом, нельзя поститься. Кроме того, по его словам, в группе риска граждане с холециститом, сахарным диабетом, а также почечной и сердечной недостаточностью.

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