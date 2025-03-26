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Россиянам рассказали, какие смузи помогут снизить вес

Pravda.Ru: овсяный смузи с орехами или овощами поможет снизить вес
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Depositphotos

Овсяный смузи с лесным орехом поможет получить необходимую энергию, снизить вес, уменьшить воспалительные процессы и улучшить работу кишечника. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в овсе есть растворимая клетчатка, которая поможет контролировать аппетит и нормализовать уровень сахара в крови. На его основе можно также сделать смузи с зелеными листовыми овощами, чтобы вывести токсины, уменьшить вздутие живота и получить антиоксиданты. Смузи с овсянкой, ананасом и семенами чиа поможет дольше оставаться сытым и уменьшить аппетит.

«Тем, кто ищет освежающий и полезный утренний напиток, понравится смузи с овсянкой и какао. Его питательный состав станет отличным началом дня», — добавили в сообщении.

Диетолог Полин Гут до этого говорила, что польза смузи и соков из зеленых овощей преувеличена, потому что при измельчении продуктов они теряют большую часть питательных свойств. Она отметила, что в таких напитках также может содержаться большое количество сахара, что грозит резким повышением уровня глюкозы в крови.

Ранее были названы продукты, которые нужно употреблять каждый день.

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