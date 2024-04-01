В Госдуме рассказали, как изменится процесс перепланировки квартир

1 апреля вступил в силу закон, упрощающий перевод жилого помещения в нежилое. Как рассказал «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, закон упрощает процесс перепланировки для собственников. Теперь администрация должна в течение 30 дней проверить работы и выдать соответствующий акт.

«Раньше многих отпугивали административные регламенты, необходимость общаться с органами местного самоуправления, сложность сбора документов, изменяющиеся сроки внесения данных. Мы в этом наводим порядок. Если перепланировка сделана по согласованному проекту, то у местной администрации будет 30 дней на то, чтобы прийти, провести осмотр работ на соответствие проекту и выдать соответствующий акт. При предоставлении акта вместе с новым техпланом на помещение в органы местного самоуправления инициируется внесение изменений в данные Росреестра. Обновление в базах проводится в течение 5 дней», — сказал Пахомов.

По словам депутата, принятие закона помогает собственникам «цивилизованно» пройти путь перепланировки и повышает уровень безопасности сделок с недвижимостью. При этом депутат добавил, что у собственников не получится согласовать изменения, влияющие на конструкцию дома или безопасность использования газового оборудования.

«При этом отдельно следует подчеркнуть, если перепланировка сделана в обратном порядке (сначала проект и работы, а потом согласование), то изменения, влияющие на конструкцию дома или безопасность эксплуатации газового оборудования никогда и ни при каких условиях согласованы не будут. Более того, собственник понесет наказание по Кодексу об административных правонарушениях и будет обязан восстановить помещение в соответствии с изначальным проектом», — заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали, что грозит собственникам квартир за незаконную перепланировку.