Врач объяснил, как определить синдром сухого глаза

Первым признаком синдрома сухого глаза является ощущение сухости и инородного тела. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

При средней степени, по его словам, симптомы нарастают: наблюдаются покраснение глаз, зуд, ощущение жжения и светобоязнь.

«Для тяжелой степени характерны уже изменения в роговице, воспаления и другие осложнения, например, блефарит, конъюнктивит, микроэрозии роговицы», — отметил специалист.

Причинами синдрома сухого глаза являются загрязненный воздух, сигаретный дым и даже кондиционер. При появлении первых симптомов рекомендуется обратиться к врачу, заключил Гозиев.

В 2024 году ученые из Китая и Великобритании выяснили, что при лечении синдрома сухого глаза смех может быть не менее эффективным, чем капли для увлажнения глаз. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

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