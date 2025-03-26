Трехлетняя девочка нашла дома пистолет и выстрелила в младшую сестру

В США трехлетняя девочка выстрелила в голову своей младшей сестре, найдя дома заряженный пистолет отца, сообщает Mirror.

Несчастный случай произошел 28 февраля в доме семьи Техеда в Уичито, штат Канзас. Вечером того дня Майкл, 34-летний отец двух детей, позвонил в экстренные службы и заявил, что его старшая дочь пристрелила младшую. Годовалую девочку в безжизненном состоянии забрали в больницу, пока ее матери не было дома. Та узнала о произошедшем от своего мужа, который позвонил ей по FaceTime. Вернувшись домой, она схватила трехлетнюю дочь, которая не понимала, что произошло, но продолжала повторять, как ей жаль.

Позднее в полиции Майкл рассказал, что остался один с дочерьми, которые дремали и смотрели телевизор. Он находился с ними в одной комнате и тоже заснул, выложив на каминную полку заряженный пистолет. Спустя пару часов мужчина проснулся, пошел переодеваться и услышал из гостиной громкий хлопок. Через несколько секунд его старшая дочь вбежала в комнату, плача. Затем он обнаружил ее сестру с огнестрельным ранением головы, неподвижно лежащую на диване.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинения по нескольким статьям, включая незаконное хранение оружия.

Ранее в Петербурге подросток нашел на улице пистолет и случайно выстрелил в себя.