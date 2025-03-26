Стало известно о самом одиноком поколении россиян

Почти каждый второй россиянин поколения зумеров испытывает одиночество. Об этом, ссылаясь на результаты опроса литературной платформы «Литнет» и приложения для знакомств Mamba, сообщает газета «Известия».

Эксперты провели опрос среди представителей четырех поколений жителей России: бумеров (родились в 1946–1964 годах), иксов (1964–1980), миллениалов (1981–1996), зумеров (1996–2012).

Наибольшее количество одиноких оказалось среди зумеров. Так, 43% опрошенных представителей поколения Z чувствуют одиночество каждый день. 18% зумеров ощущают себя подобным образом несколько раз в неделю, 15% — несколько раз в месяц. 15% респондентов редко чувствуют одиночество и лишь 8% никогда его не ощущают.

При этом 78% зумеров находят в одиночестве положительные стороны.

По данным экспертов, чем старше поколение, тем менее свойственно ему одиночество. Прожитый опыт и умение оставаться наедине с собой помогает не испытывать таких ощущений.

23 марта сообщалось, что проведенное OpenAI совместно с Массачусетским технологическим институтом исследование установило связь между активным использованием ChatGPT и чувством одиночества.

Ранее сообщалось, что прослушивание любимой музыки помогает бороться с одиночеством.