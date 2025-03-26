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Ведущие энергетические компании готовы вернуться в Россию

Bloomberg: ведущие энергетические компании вернутся в РФ в случае отмены санкций
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Ведущие мировые энергетические компании Gunvor и Mercuria Energy Group Ltd. выразили готовность к возобновлению деятельности на российском рынке при условии полного снятия санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Руководители ряда крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист и глава Mercuria Energy Group Ltd. Марко Дананд подтвердили свою заинтересованность в возвращении. Однако отдельные представители отрасли скептически отнеслись к реализации данного сценария в краткосрочной перспективе, указав на сохраняющиеся геополитические риски и неопределенность в отношении будущей политики санкций.

Накануне президент США заявил, что американская администрация изучает условия России для достижения перемирия с Украиной, включая отмену части санкций.

Ранее глава ВТБ призвал оградить мировой финансовый сектор от политического давления и санкций.

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