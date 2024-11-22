«Отобрали все деньги на лечение»: Светличная стала жертвой мошенников перед кончиной

Генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина сообщила, что Светлана Светличная стала жертвой мошенников перед кончиной. Ее слова передает издание «Абзац».

По словам Гущиной, злоумышленники заставили актрису перевести все свои сбережения на счет «неведомому доктору». Мошенники, подчеркнула она, украли деньги у заслуженной артистки РСФСР после того, как публично стало известно о ее онкологическом заболевании.

«Отобрали у нее все деньги на лечение. Человек хотел жить. Случившееся стало для семьи огромной трагедией», — заявила Гущина.

Гендиректор пояснила, что у Светличной украли «внушительную сумму», которую звезда «Бриллиантовой руки» копила в течение долгих лет.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

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