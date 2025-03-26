Житель Суджи: в атакованном ВСУ интернате находились более 100 человек

Житель Суджи Николай Проценко сообщил, что в интернате, подвергшемся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 февраля, находилось более 100 человек, и завалы после взрыва до сих пор не убраны. Слова мужчины приводит ТАСС.

«В интернате было 104 человека», — отметил он. Процеко подчеркнул, что не уверен, сколько человек остались в живых после ракетной атаки.

Он добавил, что украинские военные предложили местным жителям, потерявшим жилье, а также «пожилым, больным и немощным», переселиться в интернат. После атаки некоторых выживших вывезли на территорию Украины.

В оперативных службах уточнили, что после инцидента из интерната в Курск были эвакуированы 33 человека.

В начале февраля пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы Украины совершили военное преступление, атаковав интернат в Судже с помощью ракетного удара. По информации министерства, средства противовоздушной обороны зафиксировали запуск ракет из Сумской области 1 февраля. В ведомстве подчеркнули, что атака ВСУ на гражданский объект «снова подтвердила террористическую и бесчеловечную природу» украинского руководства.

Ранее полковника ВСУ, приказавшего обстрелять интернат в Судже, арестовал суд в Курске.