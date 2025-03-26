Жители Белгорода сообщили о взрывах

SHOT: жители Белгорода сообщили о звуках взрывов в небе над районом Харгора

Жители Белгорода сообщили, что взрывы раздались в небе над городом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По их словам, около 00:15 в небе над районом Харьковская гора прогремели первые громкие звуки взрывов.

Жители также заявили каналу, что в юго-западной части Белгорода были слышны характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Официальной информации пока не поступало.

Накануне вечером дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области повредил купол храма Казанской иконы Божией Матери. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате удара никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.