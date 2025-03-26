Лечение пострадавшей в Дубае украинской модели превысило 10 миллионов рублей

На лечение искалеченной в Дубае украинской модели ушло более 10 миллионов рублей

Лечение украинской модели Марии Ковальчук, получившей серьезные травмы в Дубае, уже превысило 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Aif.ru.

Источники, близкие к ситуации, сообщили изданию о крайне тяжелом состоянии девушки и значительно больших расходах, чем предполагалось изначально.

Представитель страховой компании заявил, что лечение не покрывается страховкой из-за наличия алкоголя в крови пострадавшей.

Медицинские учреждения Дубая подтверждают высокую стоимость лечения сложных травм, особенно повреждений позвоночника и переломов. Стоимость операций на позвоночнике, по их данным, варьируется от $6 тысяч до $17,5 тысячи, а остеосинтеза – от $4,5 тысячи до $10 тысяч за каждый перелом.

Украинская модель Мария Ковальчук была найдена 19 марта на обочине дороги в Дубае с тяжелейшими травмами: множественными переломами конечностей и позвоночника. По имеющимся данным, девушка прибыла в Дубай 15 февраля. 10 марта, на следующий день после своего дня рождения, Ковальчук, по словам матери, сообщила о предстоящей встрече со знакомыми мужчинами в отеле. Связь с моделью прервалась на восемь дней. Родственники считают, что Мария могла стать жертвой насилия, после которого ее выбросили на улицу. Полиция Дубая расследует обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянки стали бояться шейхов в Дубае из-за Марии Ковальчук, брошенной у обочины.