Россиянка поверила лжесотрудникам «Госуслуг» и потеряла 4,5 млн рублей

В Уфе местная жительница доверилась лжесотрудникам «Госуслуг» и потеряла свои сбережения. Об этом сообщает infox.ru.

Россиянке стали звонить неизвестные, которые представлялись якобы сотрудниками портала «Госуслуги» и Центробанка. Аферисты убедили женщину, что с ее счетов пытаются несанкционированно перевести деньги.

Уфимка поверила злоумышленникам, и те под предлогом якобы обеспечения безопасности накоплений женщины убедили свою жертву установить банковское приложение и следовать их указаниям. Так обманутая россиянка дала аферистам доступ к своим счетам, и те в течение нескольких минут украли у нее 4,5 млн рублей.

Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули. Россиянка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Ранее россиянка отдала мошенникам квартиру и 8 млн рублей, поверив «майору ФСБ».