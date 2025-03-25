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Глыба льда упала с крыши на двух школьниц в российском городе

В Архангельске глыба льда упала с крыши на двух девочек
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СУ СК России по Архангельской области и НАО

В Архангельске на двух девочек в возрасте десяти и 11 лет с крыши рухнула ледяная глыба. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Предварительно, инцидент произошел 23 марта в центральной части города. На двух школьниц с крыши жилого дома, в котором расположено кафе, упала глыба льда. В результате дети получили ушибы.

По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Стражи порядка в данный момент устанавливают детали и обстоятельства случившегося, проводится сбор доказательной базы.

До этого в Хабаровском крае глыба льда с крыши рухнула на ребенка. Пострадавший госпитализирован с ушибами мягких тканей, ему оказана необходимая помощь.

Ранее в Барнауле глыба льда упала на восьмилетнюю девочку.

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