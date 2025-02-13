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Россиянка разбила кирпич о голову мужа из-за его переписки с другой женщиной

В Дагестане женщина едва не проломила мужу голову кирпичом из ревности
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Махачкале ревнивая жена кирпичом разбила голову мужу из-за одной переписки. По информации Telegram-канала Mash Gor, женщина заподозрила его в измене.

Супруги, 34-летняя Зайнаб и 38-летний Дебир, состоят в браке уже семь лет. Недавно жена обнаружила в телефоне мужа переписку с незнакомкой и сразу же решила отомстить ему. Она нашла во дворе дома кирпич и ударила им мужчину по голове.

Дебир попал в больницу и даже на какое-то время потерял память. Полиция завела дело, и Зайнаб предстала перед судом. Несмотря на то что супруги уже помирились, женщину приговорили к условному сроку.

В начале февраля россиянка из ревности попыталась сжечь дом предполагаемой соперницы. 38-летняя жительница Ельца облила фасад бензином и подожгла. Это попало на уличную камеру видеонаблюдения. Пожар быстро потушили, в результате пострадала только обшивка дома. Тем не менее потерпевшая оценила ущерб в 3 млн рублей.

Ранее мужчина разорвал отношения с возлюбленной, которая приревновала его к коту.

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