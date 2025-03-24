Глыба льда с крыши дома рухнула на семилетнего мальчика

В Хабаровском крае глыба льда с крыши рухнула на ребенка

В Комсомольске-на-Амуре ребенка госпитализировали после падения наледи с крыши дома. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Инцидент произошел 23 марта во дворе дома по улице Парижской Коммуны, на семилетнего мальчика упала наледь с крыши. Пострадавший госпитализирован с ушибами мягких тканей, ему оказана необходимая помощь.

По факту произошедшего проверку проводит краевая прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание здания в зимний период времени.

До этого сообщалось, что на Сахалине балкон проломило глыбой льда, упавшей с крыши. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Науки, огромная глыба льда пробила балкон местного жителя, в квартире также выбило окна. Специалисты управляющей компании, обслуживающей дом, пообещали сахалинцу заменить стекла на балконе.

Ранее в Барнауле глыба льда упала на восьмилетнюю девочку.