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Российский пенсионер показал девочке цветы в саду и изнасиловал

В Севастополе пенсионера будут судить за изнасилование десятилетней девочки
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Pixabay

В Севастополе 70-летнего мужчину будут судить за изнасилование маленькой девочки в своем доме. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В августе 2023 года пожилой мужчина пригласил десятилетнюю соседскую девочку во двор своего дома по улице Днепровской, где показывал ей выращенные в саду цветы, чтобы расположить к себе ребенка. В июле 2024 года он заманил малолетнюю в дом и там надругался над ней.

Через некоторое время девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились за помощью в правоохранительные органы. Пенсионера задержали, в ходе следствия он дал признательные показания.

Стражи порядка собрали доказательную базу и провели необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее неизвестный развратил трех мальчиков посреди улицы в Волгограде.

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