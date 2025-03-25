Похищенную в Москве 15-летнюю девушку удалось найти

В Москве полицейские нашли 15-летнюю девушку, которую похитили накануне. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции организовали комплекс поисковых мероприятий и совместно с волонтерами изучили все возможные маршруты, по которым могла двигаться несовершеннолетняя. В результате девушку удалось обнаружить в квартире одного из домов на Профсоюзной улице — как именно она туда попала, не уточняется.

Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Стражи порядка занимаются поисками организаторов преступления.

Девушка-подросток 24 марта ушла из дома на улице Черемушки в Новой Москве и пропала. По неподтвержденной информации, девушка могла совершать действия по указанию мошенников. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Ранее девушка, которую якобы похитили в Ачинске, следовала инструкциям аферистов.