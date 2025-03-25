В Туве подросток ударил ножом мужчину во время пьяной ссоры

В Туве 16-летнего юношу подозревают в нападении с ножом на мужчину, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 22 марта во дворах домов по улице Гагарина. Между группой пьяных подростков и 37-летним мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта 16-летний подозреваемый выхватил нож и ударил им оппонента в спину. Пострадавший получил тяжелую травму. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Туле осудили подростка, который распылил в лицо сверстнику перцовый баллончик и несколько раз ударил его ножом. Двое подростков находились во дворе многоэтажки. Молодые люди поссорились, в ходе конфликта один из них достал перцовый баллончик, распылил его в лицо сверстнику и ударил его ножом несколько раз. Спасти раненого не удалось. Нападавшего задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый получил 6 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье пенсионер пырнул соседа ножом в спину за прослушивание музыки.