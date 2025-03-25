Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туве подросток ударил ножом мужчину во время пьяной ссоры

В Туве пьяный подросток ударил мужчину ножом в спину
close
Pexels

В Туве 16-летнего юношу подозревают в нападении с ножом на мужчину, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 22 марта во дворах домов по улице Гагарина. Между группой пьяных подростков и 37-летним мужчиной произошла ссора. В ходе конфликта 16-летний подозреваемый выхватил нож и ударил им оппонента в спину. Пострадавший получил тяжелую травму. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Туле осудили подростка, который распылил в лицо сверстнику перцовый баллончик и несколько раз ударил его ножом. Двое подростков находились во дворе многоэтажки. Молодые люди поссорились, в ходе конфликта один из них достал перцовый баллончик, распылил его в лицо сверстнику и ударил его ножом несколько раз. Спасти раненого не удалось. Нападавшего задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый получил 6 лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье пенсионер пырнул соседа ножом в спину за прослушивание музыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами