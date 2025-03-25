Подросток устроил драку с сотрудником метро в Петербурге

В Петербурге несовершеннолетний перепрыгнул турникет и подрался с сотрудником метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 24 марта на станции метро «Сенная площадь». Предварительно, подросток перепрыгнул через турникет, и его попытался остановить сотрудник службы безопасности. После этого между юношей и работником метро произошла драка — кто из них ударил первым, неизвестно.

В результате случившегося обоим оппонентам потребовалась медицинская помощь. У 49-летнего сотрудника метро диагностировали ссадины на шее, лбу и левой кисти, а у 17-летнего юноши множественные ушибы головы, лица и шеи. Отмечается, что некоторые из этих повреждений могли быть получены ранее.

До этого молодой человек устроил стрельбу из-за конфликта в петербургском метро. Он выстрелил в закрывающиеся двери вагона из пускового устройства «Сигнал охотника».

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