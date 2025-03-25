Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток устроил драку с сотрудником метро в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге подросток устроил драку с сотрудником метро
close
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В Петербурге несовершеннолетний перепрыгнул турникет и подрался с сотрудником метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 24 марта на станции метро «Сенная площадь». Предварительно, подросток перепрыгнул через турникет, и его попытался остановить сотрудник службы безопасности. После этого между юношей и работником метро произошла драка — кто из них ударил первым, неизвестно.

В результате случившегося обоим оппонентам потребовалась медицинская помощь. У 49-летнего сотрудника метро диагностировали ссадины на шее, лбу и левой кисти, а у 17-летнего юноши множественные ушибы головы, лица и шеи. Отмечается, что некоторые из этих повреждений могли быть получены ранее.

До этого молодой человек устроил стрельбу из-за конфликта в петербургском метро. Он выстрелил в закрывающиеся двери вагона из пускового устройства «Сигнал охотника».

Ранее мужчина избил молотком жену во время массажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами