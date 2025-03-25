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Мужчина избил молотком жену во время массажа

Bild: в Германии муж избил жену молотком во время массажа и предстал перед судом
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Shutterstock

В Германии мужчина избил молотком жену во время массажа, пишет Bild.

Суд рассматривает дело 44-летнего Кристофера С., обвиняемого в избиении супруги молотком. Крики о помощи разбудили соседей соседей пары, которые увидели, как женщина, вся в крови, выбежала из дома и упала на пороге соседнего здания. Ее с тяжелыми травмами доставили в университетскую клинику.

По данным обвинения, перед нападением пара несколько часов играла в компьютерные игры. Затем они легли спать, и муж предложил супруге массаж. Однако внезапно мужчина нанес ей не менее пяти ударов тяжелым молотком по голове.

Подозреваемый был задержан вскоре после нападения. Через адвоката он признал вину и выразил раскаяние, однако мотив своего поступка так и не объяснил.

Ранее женщина получила травму головы во время драки с мужем из-за пива.

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