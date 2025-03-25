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Экс-главу подмосковного Серпухова обвинили в получении взяток

СК РФ: экс-главу Серпухова обвинили в получении взяток почти на 10 млн руб.
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Shutterstock

Экс-главу городского округа Серпухов задержали за получение взяток в крупном и особо крупном размерах, ему предъявили обвинение. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах. В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение», — сказали в ведомстве.

По словам Врадий, удалось установить, что в период с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы Серпухова, обвиняемый получил взятки от двух бизнесменов в сумме 500 тыс. руб. и 9,389 млн руб. за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.

Накануне арестовали бывшего министра культуры и национальной политики Кемеровской области Ольгу Феофанову по обвинению в мошенничестве и получении взятки.

17 марта бывшего главу компании «Ниеншанц» Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 млн руб. при поставках средств связи для министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что СК не стал просить продлить арест московскому налоговику по делу о 24 взятках.

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