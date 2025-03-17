Экс-главу «Ниеншанца» заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей

Бывший глава компании «Ниеншанц» Виктор Ярутов заочно обвиняется в хищении свыше 130 миллионов рублей при поставках средств связи для министерства обороны России. Дело уже передано в суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Ниеншанц» Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в официальном заявлении.

Согласно материалам следствия, в 2010 году министерство обороны России заключило с ЗАО «Ниеншанц» контракты на поставку и установку средств связи на сумму более 5 миллиардов рублей. В период с 2010 по 2011 годы Ярутов, действуя в составе организованной преступной группы, внес в бухгалтерские документы недостоверные данные о стоимости поставляемого оборудования, что позволило ему похитить у государства свыше 130 миллионов рублей.

Также сообщается, что Ярутов объявлен в международный розыск и заочно арестован. Для обеспечения исполнения возможного приговора, включая штрафы и гражданские иски, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 40 миллионов рублей.

Накануне суд арестовал сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток.

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