Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу «Ниеншанца» заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей

Экс-главу «Ниеншанца» Ярутова заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший глава компании «Ниеншанц» Виктор Ярутов заочно обвиняется в хищении свыше 130 миллионов рублей при поставках средств связи для министерства обороны России. Дело уже передано в суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Ниеншанц» Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в официальном заявлении.

Согласно материалам следствия, в 2010 году министерство обороны России заключило с ЗАО «Ниеншанц» контракты на поставку и установку средств связи на сумму более 5 миллиардов рублей. В период с 2010 по 2011 годы Ярутов, действуя в составе организованной преступной группы, внес в бухгалтерские документы недостоверные данные о стоимости поставляемого оборудования, что позволило ему похитить у государства свыше 130 миллионов рублей.

Также сообщается, что Ярутов объявлен в международный розыск и заочно арестован. Для обеспечения исполнения возможного приговора, включая штрафы и гражданские иски, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 40 миллионов рублей.

Накануне суд арестовал сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток.

Ранее задержали бывшего замгубернатора Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами