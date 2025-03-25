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Врач в Германии накачивал пациентов сильнодействующими веществами, чтобы они «дали ему отдохнуть»

В Германии cудят врача, коловшего пациентам инъекции, чтобы самому отдохнуть
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Shutterstock/FOTODOM

Врач в Германии накачивал пациентов сильнодействующими веществами, чтобы они «дали ему отдохнуть», пишет Bild. Девятерых из пострадавших спасти не удалось.

В земельном суде Ахена начался процесс против 44-летнего медбрата Ульриха С. По версии следствия, он вводил специальные инъекции больным в клинике Вюрселена, чтобы они не беспокоили его, когда он работал в ночную смену.

Коллеги описывали подсудимого как высокомерного человека, который хвастался своим опытом. По словам свидетелей, он предпочитал ночные смены, но при этом раздражался из-за пациентов. Следствие утверждает, что немец вводил больным смеси анестетиков и обезболивающих, прекрасно осознавая, к каким последствиям это может привести. Всего он совершил 26 инъекций, девять из которых стали фатальными.

Среди пострадавших были не только неизлечимо больные, но и пациенты, состояние которых улучшалось. Выжившие получили серьезные осложнения, вызванные передозировкой препаратов.

Ранее хирург из Японии девять лет пытался доказать, что не облизывал груди пациентки после операции.

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