Хирург из Японии 9 лет пытался доказать, что не облизывал груди пациентки после операции

NHK: в Японии хирург спустя 9 лет доказал, что не облизывал грудь пациентки

Хирург из Японии девять лет пытался доказать, что не облизывал груди пациентки после операции, пишет NHK. В итоге суд встал на его сторону.

Высокий суд Токио оправдал 49-летнего врача Сусуму Секине, который обвинялся в непристойном поведении в отношении 30-летней пациентки после операции. Инцидент произошел в 2016 году, когда врач был обвинен в облизывании груди женщины, лежавшей под наркозом. Врач настаивал на своей невиновности на протяжении всего судебного процесса.

Ранее суд приговорил Секине к двум годам тюремного заключения, сославшись на результаты анализа ДНК, которые, по мнению суда, подтверждали показания потерпевшей. Однако Верховный суд Японии отправил дело на пересмотр, указав, что надежность результатов ДНК-теста вызывает сомнения. В итоге подозреваемый был оправдан.

После вынесения оправдательного приговора Секине провел пресс-конференцию, на которой выразил облегчение и негодование.

«Я считаю, что исход судебного разбирательства закономерен, и в этом нет никаких сомнений. Но я чувствую сильное возмущение тем, что полиция и прокуратура слишком доверились одной стороне и лишили меня дела моей жизни, работы и семьи», — сообщил японец.

Представитель Токийской высшей прокуратуры Сакаэ Ито прокомментировал решение суда, заявив, что ведомство «тщательно изучит содержание вердикта и примет соответствующие меры».

Ранее в Англии хирург вместо скальпеля использовал перочинный ножик, которым резал свой обед.