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Главы российских муниципалитетов обсудили в Туле тему здорового образа жизни

На форуме «Малая Родина — сила России» предложили поддержать сельских врачей
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Пресс-служба форума «Малая Родина — сила России»

В России необходимо совершенствовать законодательство в области создания условий для формирования здорового и трезвого образа жизни населения. К такому выводу пришли участники прошедшего в Туле регионального этапа всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», посвященного теме здорового и активного образа жизни. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В форуме приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, специалисты в области здравоохранения, физической культуры и спорта, а также активисты.

Участники форума познакомились с опытом коллег по внедрению практик здоровьесбережения, развитию физической культуры, созданию комфортных условий жизни для старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также развитию адаптивной физкультуры для ветеранов специальной военной операции.

Заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что Тульская область была выбрана для проведения регионального этапа форума не случайно.

Он подчеркнул, что регион является передовиком во многих вопросах, в том числе, в развитии здорового и активного образа жизни.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что в регионе ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры для занятий спортом и физической культурой для людей разных возрастов.

Он отметил, что реализация нацпроектов ориентирована на интересы жителей, а большая часть показателей их выполнения будет определяться социальными исследованиями.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева заявила о необходимости совместной работы над повышением качества жизни граждан.

«Обмениваясь самыми успешными практиками на площадках форума и реализуя их на местах, мы закладываем фундамент здорового будущего», — сказала она.

На форуме прозвучали предложения рассмотреть возможность предоставления земельных участков в личную собственность специалистам, участвующим в программах «Земский тренер», «Земский фельдшер», «Земский доктор» и др.

Также эксперты говорили о необходимости разработки организационных механизмов для упрощенного доступа к системе Детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) представителей видов спорта, не являющихся олимпийскими или опорными видами спорта.

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