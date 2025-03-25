В минсвязи САР назвали причину отключения интернета в Сирии на несколько часов

В сирийских провинциях произошел сбой интернет-соединения в результате диверсии на оптоволоконных линиях в районах Маалюля и Хисья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство связи Сирийской Арабской Республики (САР).

Международная организация NetBlocks 25 марта зафиксировала полное прекращение интернет-связи на территории Сирии. Позднее министерство связи страны сообщило, что доступ начал постепенно восстанавливаться после нескольких часов простоя, вызванного повреждением оптоволоконных линий в районах Маалюля и Хисья.

Это уже второй случай масштабных перебоев за месяц — 17 марта аналогичные проблемы наблюдались в провинциях Латакия и Тартус, однако тогда власти объяснили их техническими сбоями.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, поддерживающими новое сирийское руководство, и подразделениями, лояльными Башару Асаду. Наиболее интенсивные бои разгорелись в городе Джебла, где проживает алавитское население — религиозное меньшинство, к которому относится семья экс-президента.

10 марта власти сообщили о завершении операции в этих регионах и нейтрализации формирований сторонников Асада. По последним данным, с начала конфликта на западе Сирии потери среди вооруженных сил составили 250 человек, среди мирного населения — 900.

Ранее Al Arabiya сообщила о требовании властей Сирии к России выдать Башара Асада.