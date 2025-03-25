Минпросвещения выявило халатность директоров школ в решении конфликтов

Минпросвещения: руководители школ часто не реагируют на конфликты учеников

Минпросвещения РФ выявило системные проблемы в работе школьных администраций, которые не предотвращают конфликты между учениками и нарушают правила безопасности. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская, передает ТАСС.

«Руководители школ недостаточно оперативно реагируют на затяжные конфликты между детьми. Это приводит к эскалации, когда единственным способом решения проблем для учеников становится агрессия», — отметила Фальковская.

Особое внимание ведомство уделило Челябинской, Иркутской, Курской и Нижегородской областям, где в 2024 году произошли нападения в школах.

В Иркутской области выявили случай проноса холодного оружия в учебное заведение при неработающих металлодетекторах.

«Даже при предупреждении о проверках администрация не включала рамки. Это недопустимо», — подчеркнула Фальковская.

14 марта сообщалось, что в Липецке правоохранительные органы разбираются в конфликте между семьей первоклассницы и классным руководителем девочки. Родители ребенка утверждают, что педагог подняла руку на их дочь.

Ранее юноша, избитый в туалете российской школы, отсудил у учебного учреждения компенсацию.