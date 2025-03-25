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Юноша, избитый в туалете российской школы, отсудил у учебного учреждения компенсацию

В Курске юноша, избитый в школе, отсудил у учебного учреждения компенсацию
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Depositphotos

В Курске 18-летний юноша отсудил у школы компенсацию после того, как его избили в туалете учебного учреждения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В январе прошлого года другие учащиеся избили курского старшеклассника в туалете школы после словесного конфликта. Юноша получил вред здоровью средней тяжести — ему с применением значительной силы нанесли удары в область правого глаза, а также по голове.

В связи с полученными травмами он 21 день пропускал занятия и подготовку к ЕГЭ, что в конечном итоге негативно сказалось на сдаче экзаменов. По мнению молодого человека, после случившегося администрация и учителя школы стали относиться к нему негативно. В настоящее время ему все еще необходимо принимать препараты.

Выпускник обратился в суд с требованием взыскать со школы компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил его требования и взыскал с образовательного учреждения в пользу юноши 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Башкирии девушка-подросток получит компенсацию за болт в школьной фрикадельке.

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