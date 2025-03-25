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Подозреваемый в краже тюменец спрыгнул с третьего этажа, пытаясь скрыться от полиции

Подозреваемый пытался сбежать из отдела полиции в Тюмени и выпрыгнул в окно
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РИА Новости

Задержанный по обвинению в угоне автомобиля тюменец выпрыгнул в окно третьего этажа в отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В декабре прошлого года житель Тюмени проник в вагон пассажирского поезда, следовавшего из Владивостока в Москву, когда тот остановился на местном вокзале, и похитил 15 тыс. рублей из дамской сумки одной из пассажирок. В том же месяце он аналогичным способом похитил еще 30 тыс. и завладел чужим автомобилем, на котором катался по городу, пока не попал в ДТП. Далее угонщика задержали сотрудники ДПС.

«После задержания мужчина пытался сбежать от сотрудников полиции и выпрыгнул из окна туалета Тюменского ЛО МВД России на транспорте, расположенного на третьем этаже административного здания. [Однако] совершить побег ему не удалось!» — сообщили в ведомстве.

Мужчина оказался рецидивистом, неоднократно судимым за совершение преступлений имущественного характера. На этот раз он вновь предстанет перед судом за кражу с причинением значительного ущерба и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее мужчина сорвался с балкона, пытаясь избавиться от осиного гнезда.

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