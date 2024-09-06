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Для бывшего кандидата в губернаторы Красноярского края потребовали 14 лет колонии

Обвинение просит посадить на 14 лет депутата Заксобрания Красноярского края

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Александр Глисков/VK

Госвинение попросило суд приговорить к 14 годам колонии строгого режима депутата законодательного собрания Красноярского края, бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Обвинители пояснили, что преступление, совершенное Глисковым, относится к особо тяжким. Помимо срока, гособвинение просит суд оштрафовать чиновника на 10 млн рублей и лишить его права занимать выборные должности в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов РФ на 10 лет.

Следствие установило, что с декабря 2016-го по май 2017 года Глисков заставил одного из руководителей госпредприятия в Красноярске заплатить взятку в особо крупном размере — один миллион рублей, пользуясь своими служебными полномочиями. На тот момент Глисков был депутатом законодательного собрания края.

6 сентября руководители Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину в получении взятки от бывшего главы одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова.

Ранее суд вынес приговоры по делу о хищении в Росгвардии.

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