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Полиция установила личность наркоторговца по фото его пальцев

LADBible: наркоторговец отправил в секретный чат фото своих пальцев и был арестован
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Merseyside Police

Наркоторговец арестован после того, как случайно раскрыл свою личность, поделившись фотографией только собственных пальцев, пишет LADBible.

Кейн Молинье, участник международной наркосети, получил 10 лет тюрьмы за поставки запрещенных веществ. Его арестовали в аэропорту Манчестера, когда он пытался улететь в Дубай. Ключевой уликой стало случайное селфи — точнее, фото его пальцев.

Молинье общался с сообщниками через зашифрованную платформу, популярную среди преступников. Полиция взломала ее еще в 2020 году, но Кейн тщательно скрывал свою личность, однако допустил ошибку, отправив фото руки. На снимке был виден кончик его большого пальца. Эксперты сравнили отпечаток с базой данных — и установили личность преступника.

«Благодаря кропотливой работе мы собрали достаточно улик для его осуждения. Наша миссия — очистить улицы от таких, как он,» — прокомментировали в полиции.

Ранее в США поймали преступника, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад.

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