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В Китае умер «ребенок тысячелетия»

GT: в Китае от сердечного приступа умерла 25-тилетняя «ребенок тысячелетия»
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Китая, известная как «ребенок тысячелетия» благодаря рождению в полночь 1 января 2000 года, скончалась 24 марта. Об этом сообщает издание Global Times.

По предварительной информации, 25-летняя Цяньцянь скончалась от сердечного приступа. Ее мать сообщила о трагическом событии в социальных сетях, сопроводив пост фотографией дочери с момента ее рождения. Имя «Цяньцянь» было выбрано неслучайно — иероглиф «цянь» означает «тысячелетие», что символично связало девушку с началом нового века.

Смерть «ребенка тысячелетия» вызвала широкое обсуждение в китайском интернете, где пользователи затронули тему роста сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты связывают эту проблему с чрезмерными физическими нагрузками, хроническими болезнями сердца и побочными эффектами некоторых медикаментов.

Незадолго до этого газета Daily Mail писала, что бразильский врач перенес сердечный приступ во время родов и не выжил.

По данным издания, Франсиско Ксавьер ду Карму долгие годы работал врачом-акушером в одной из больниц города Паулу-Афонсу на востоке страны. В воскресенье, 23 марта, он заступил на смену и готовился принимать очередные роды, но внезапно почувствовал себя плохо.

Ранее женщина почти неделю игнорировала симптомы инфаркта, списывая их на пременопаузу.

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