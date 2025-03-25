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У врача случился сердечный приступ, пока он принимал роды

В Бразилии врач-акушер перенес инфаркт, принимая роды, и не выжил
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Daily Mail

Бразильский врач перенес сердечный приступ во время родов и не выжил, сообщает Daily Mail.

Франсиско Ксавьер ду Карму долгие годы работал врачом-акушером в одной из больниц города Паулу-Афонсу на востоке страны. В воскресенье, 23 марта, он заступил на смену и готовился принимать очередные роды, но внезапно почувствовал себя плохо. В этот момент у 78-летнего мужчины произошел инфаркт. Его сын Фабрисио, также работающий врачом в этой больнице, пытался реанимировать отца наряду с другими его коллегами, но безуспешно.

Когда тело доктора вывозили из операционной, медперсонал провожал его аплодисментами и слезами. Произошедшее стало трагедией для больницы и всего города, в мэрии Паулу-Афонсу отдали ду Карму дань уважения и объявили трехдневный траур.

«Доктор Франсиско был не просто образцовым врачом — он был необыкновенным человеком, посвятившим свою жизнь заботе о других с любовью, сочувствием и преданностью. В этот момент скорби мы присоединяемся к его детям, а также врачам и сотрудникам больницы Наир Алвес де Соуза, чтобы выразить нашу солидарность всей семье, друзьям, коллегам и всем, кто имел честь знать его» — говорится в официальном заявлении властей.

Ранее во Владикавказе сотрудник МЧС сорвался с высоты и не выжил, пытаясь снять кошку с дерева.

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