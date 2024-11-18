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Во Владивостоке школьникам устроили «день на передовой» со стрельбой из оружия

News.VL: школьникам во Владивостоке устроили «день на передовой»

Во Владивостоке школьникам устроили соревнования со стрельбой и занятиями по военной подготовке. Об этом сообщает местное издание News.VL в Telegram-канале.

Учения проходили на стадионе 155-й Гвардейской бригады морской пехоты, которая принимает участие в спецоперации. По данным издания, воспитанники образовательных учреждений отправились туда, чтобы испытать себя «на передовой». Подобное мероприятие проводится на стадионе в девятый раз. Оно направлено на укрепление ценностей в защите Родины и воинского долга граждан.

На кадрах с военно-патриотической игры можно увидеть, как школьники надевают противогазы, учатся заряжать автоматы и стрелять из них холостыми патронами.

Недавно в Перми участник специальной военной операции (СВО) и бывший член краевого Заксобрания Александр Григоренко стал директором одной из городских школ. По его словам, у него есть необходимые образование и квалификация для исполнения обязанностей директора. В первое время он будет выполнять только управленческие обязанности. В перспективе педагог рассчитывает начать преподавательскую деятельность по истории.

Ранее российский депутат подарил школе пулемет, привезенный с СВО.

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