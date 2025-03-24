Женщина надевала на ребенка ошейник с электрошокером, чтобы «научить дисциплине»

В США мать надевала на сына ошейник с электрошокером, чтобы «учить дисциплине»

В США 30-летнюю жительницу штата Нью-Джерси арестовали за жестокое обращение с ребенком. Об этом сообщает The New York Post.

По информации СМИ, женщину взяли под стражу 17 марта после обращения в правоохранительные органы учителей мальчика. Педагоги заметили, что ребенок пришел в школу с видимыми следами на шее, что вызвало у них беспокойство, и они связались с полицией.

Изучая обстоятельства получения ребенком травмы, полицейские выяснили, что следы остались от электрического ошейника, которую мать надевала на ребенка, чтобы «научить дисциплине». Чтобы потерпевший не рассказывал, каким образом он получил отметины, мать запугивала его жестокими наказаниями.

Также правоохранители заинтересовались бабушкой ребенка, ее подозревают в фальсификации доказательств виновности ее дочери.

Ранее в Малайзии арестовали мать, облившую кипятком дочь, взявшую ее косметику без спроса.