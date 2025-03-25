Врач предупредил об опасности появления кашля после еды

Появление кашля после еды может быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Харламенков.

По его словам, это состояние может привести к серьезным осложнениям.

«Сам кашель не опасен, но стоит обратить внимание, почему он возникает. Например, если причиной кашля является ГЭРБ, да еще и длительно текущий, то самым нежелательным исходом его внепищеводных проявлений может стать бронхиальная астма», — уточнил Харламенков.

Врач отметил, что в этом случае содержимое желудка попадает в дыхательные пути, может раздражать бронхи и провоцировать воспаление, что может стать причиной хронического кашля, отдышки и проблем с дыханием. Чтобы не допустить этого, он посоветовал не переедать, не ложиться после еды, избегать наклонов и тяжелых физических нагрузок. Кроме того, стоит отказаться от курения и поддерживать нормальный вес.

Врач-онколог, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Виктория Шабинская до этого говорила, что хронический кашель, кровь в мокроте, одышка, длительная осиплость голоса могут быть симптомами рака легких.

Ранее врач назвала симптомы туберкулеза.