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Завербованный Украиной россиянин рассказал об обещанном ему вознаграждении

Задержанный ФСБ признал, что должен был собрать данные за вознаграждение
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, которого задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, признал, что за денежное вознаграждение должен был собрать для Киева информацию о военных с авиабазы в Энгельсе и сотрудниках завода в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, предоставленную ведомством.

По словам задержанного, в интернете он познакомился с неким Антоном, который, как оказалось, проживает на Украине.

«Он дал мне задание распознать машины и [место] проживания личностей в Екатеринбурге на военном заводе за денежное вознаграждение. Далее я отправился в Энгельс, чтобы также распознать машины и проживание по двум адресам и одному дому за денежное вознаграждение также», — рассказал мужчина.

Задержанный уточнил, что его попросили принять «пять тайников» в Челябинске с духами и отправить их по почте, однако внутри оказалось взрывчатое вещество. Он также упомянул, что ему обещали $6 тысяч, но так и не выплатили. Кроме того, он добавил, что, согласно заданию, посылки нужно было отправить в Энгельс, Люберцы и Воронеж.

13 марта стало известно, что ФСБ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

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