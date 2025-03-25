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В России предложили закрыть актерские факультеты в непрофильных вузах

Ректор Князев призвал закрыть актерские факультеты в непрофильных вузах
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Depositphotos

В России необходимо закрыть актерские факультеты, которые открылись в непрофильных вузах. Об этом накануне Международного дня театра в интервью «Парламентской газете» рассказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова народный артист России Евгений Князев.

Он отметил, что актерские отделения, частные вузы и школы выпускают артистов «не очень хорошего качества», из-за чего студенты не могут найти работу после выпуска. По его мнению, готовить профессионалов должны только профильные университеты.

Князев также добавил, что выпускники, которые учились за счет государства, должны работать по специальности там, откуда получили целевое место.

«У нас же все хотят остаться в Москве, жалуются, что нет мест. А меж тем в регионах востребованность огромная. Я не хотел бы, чтобы мы готовили артистов только для Москвы, поэтому наши выпускники, в том числе за счет целевого набора, работают сегодня во многих регионах», — сказал ректор.

В пресс-службе ОК «Газете.Ru» до этого рассказали, что с 25 марта по 2 апреля в рамках театральной недели пользователям «Одноклассников», «ВКонтакте» и «Дзена» дадут доступ к контенту от более чем 100 знаковых культурных институций, артистов и блогеров.

Ранее сообщалось, что «Афиша» запустила рекламную акцию ко Всемирному дню театра.

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