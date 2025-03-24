«Афиша» запустила рекламную акцию ко Всемирному дню театра

В честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, «Афиша» выпустила рекламный ролик, призывающий зрителей находить время для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главным героем видео стал типичный житель мегаполиса по фамилии Афишкин, который настолько погрузился в работу, что забыл, как расслабляться. По сюжету билет в театр вызволяет его из рутины.

В компании уточнили, что до 30 марта пользователи «Афиши» могут приобрести билеты со скидкой до 70% в лучшие театры почти 50 городов России. С полным списком участников акции и расписание спектаклей можно ознакомиться на сайте «Афиши». Кроме того, для удобства выбора спектаклей созданы специальные подборки: «Лучшие спектакли классических театров», «Топ спектаклей по классике» и «Спектакли с известными актерами».

Также «Афиша» вместе с партнерами организует культурную программу к празднику. К акции присоединились компании из бьюти-индустрии, цветочного бизнеса, издательского дела и кондитерской сферы.

Так, сеть пекарен и кондитерских буше представила лимитированное пирожное «Рикотти «Театральное»». До конца марта его можно попробовать в петербургских пекарнях буше, а также принять участие в розыгрыше сертификата «Афиши» на 15 тыс. рублей.

В свою очередь, на сайте «Эксмо» появилась подборка произведений, легших в основу известных театральных постановок. При покупке книг из списка предоставляется подарок в виде аудиокниги и скидки на билеты через Afisha.ru.

Кроме того, «Афиша» совместно с РИВ ГОШ 27 и 28 марта проведет акцию в ТЦ «Охотный ряд» в Москве и ТД «Пассаж» в Санкт-Петербурге, в рамках которой профессиональные визажисты будут бесплатно делать гостьям экспресс-макияж.