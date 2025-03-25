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Петербуржец потребовал у США более 8,5 млн рублей за вовремя не выданную визу

Петербуржец требует с США более 8,5 млн рублей из-за банкротства своей компании
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Depositphotos

Петербуржец обратился в суд, надеясь взыскать с США $95 тыс. (более 8,5 млн рублей). Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В 2016 году Илья Михайлов открыл транспортную компанию в штате Джорджия, положив на счет $95 тыс., и получил визу со сроком действия до июля 2017 года. С 2016 года по 2019 год предприниматель подавал прошения на продление действия рабочей визы через созданное юрлицо и дважды получал одобрение Службы гражданства и иммиграции.

В мае 2019 года Михайлову продлили разрешение на работу до 2021 года, но когда он в сентябре того же года он обратился в посольство США в Москве для продления визы, то получить одобрение не смог. Загранпаспорт ему вернули в конце декабря, и на протяжении всего 2020 года Михайлов пытался добиться пересмотра решения, заплатил еще $500 за antifraud-проверку и через 441 день все же получил визу.

Пока посольство США в Москве рассматривало заявление истца о продлении визы, его компания обанкротилась. Ущерб Михайлов оценил в $95 тыс. и попросил США вернуть ему эту сумму в рублевом эквиваленте. Иск будет рассмотрен в Санкт-Петербургском городском суде.

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