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Врач ответила, приводят ли сладости к развитию диабета

Врач Леонтьева: сладости не приводят к развитию диабета
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Shutterstock

Мнение о том, что чрезмерное употребление сладостей приводит к развитию сахарного диабета, является мифом. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Однако она уточнила, что сахар может способствовать набору веса и развитию ожирения, что может грозить появлением диабета второго типа. Помимо этого, лишний вес может привести к инсулинорезистентности, из-за чего клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину.

«Считается, что диабет возникает только у людей с лишним весом. Хоть ожирение является одним из основных факторов риска развития диабета второго типа, но диабет может появиться и у людей с нормальным весом. Это связано с генетической предрасположенностью, аутоиммунными заболеваниями и другими факторами», — уточнила Леонтьева.

По ее словам, в зоне риска находятся люди, которые не занимаются физическими упражнениями, а также пациенты старше 45 лет.

Американские ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе до этого раскрыли, как диабет второго типа (СД2) влияет на области мозга, ответственные за мотивацию, память и принятие решений. Оказалось, что болезнь нарушает связь между гиппокампом и передней поясной корой (ППК) — зонами обработки наград и пространственной ориентации.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность лечения диабета и ожирения.

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