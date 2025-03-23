Ученые нашли способ повысить эффективность лечения диабета и ожирения

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новый метод адресной доставки препаратов, который может снизить стоимость и повысить эффективность терапии диабета и ожирения. Этот подход, названный in vivo antibody painting, позволяет «закреплять» препараты на основе GLP-1 прямо на антителах в организме, обеспечивая более длительное действие препарата при меньшей дозировке. Об этом сообщает The American Chemical Society (ACS).

Пептидные терапии представляют собой лекарственные препараты, основанные на коротких цепочках аминокислот — пептидах, которые выполняют различные биологические функции в организме. Эти препараты активно применяются в медицине, в частности, для лечения диабета, ожирения и некоторых видов рака. Однако пептиды нестабильны и быстро разрушаются в организме, что требует специальных методов доставки и увеличивает стоимость лечения.

Ранее ученые пытались решить эту проблему, связывая пептиды с антителами immunoglobulin G (IgG) в лаборатории, но этот метод требует сложной и дорогостоящей подготовки. Новый подход позволяет проводить этот процесс непосредственно в организме, где специальная пептидная платформа прикрепляет препарат к антителам с помощью химической связи.

В ходе испытаний на мышах метод позволил поддерживать контроль уровня глюкозы в крови и способствовал снижению веса в течение 15 дней после однократного введения препарата. При этом доза действующего вещества была в четыре раза ниже стандартной. Эти данные подтверждают эффективность нового метода и его потенциал для будущего использования.

Кроме диабета и ожирения, команда исследователей планирует адаптировать технологию для борьбы с раком, создавая антитела, несущие несколько различных лекарственных молекул. Это может значительно снизить стоимость пептидных терапий и повысить их эффективность.

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