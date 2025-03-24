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Диабет нарушает работу критически важных областей мозга, выяснили ученые

JON: диабет 2-го типа меняет мозг так же, как ранние стадии болезни Альцгеймера
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Depositphotos

Американские ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе раскрыли, как диабет 2-го типа (СД2) влияет на области мозга, ответственные за мотивацию, память и принятие решений. Оказалось, что болезнь нарушает связь между гиппокампом и передней поясной корой (ППК) — зонами обработки наград и пространственной ориентации. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neuroscience (JON).

Тесты на крысах показали, что грызуны с СД2 находили награду в лабиринте, однако не задерживались рядом с ней, в отличие от здоровых сородичей.

Оказалось, что ППК особей с диабетом генерировала слабые сигналы в ответ на обнаружение цели.

Ученые предполагают, что эти изменения напоминают ранние стадии болезни Альцгеймера, когда мозг уже поврежден, но симптомы еще незаметны.

Открытие может объяснить связь СД2 с деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями. Кроме того, поскольку ППК участвует в регуляции настроения, ее дисфункция может объяснить высокую частоту депрессий у пациентов с диабетом 2-го типа.

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