Мужчина собрал работающую копию Lamborghini из картона

Нигерийский умелец создал работающую копию спорткара Lamborghini из картона, пишет Independent.

Эценумхе Ахмад из Нигерии удивил соцсети, построив полноценную копию Lamborghini Egoista из картона. На работу у него ушло два года, но результат превзошел все ожидания — его самодельный суперкар не только выглядит как настоящий, но и может ездить со скоростью до 40 км/ч благодаря установленному двигателю.

Видео, где Ахмад разъезжает по улицам на своем картонном Lamborghini, собирает миллионы просмотров. Комментаторы в восторге от изобретательности умельца: одни пишут, что это «гениально», другие шутят, что теперь ему нужно мыть машину на автомойке.

Ахмад рассказал, что всегда обладал талантом к созданию подобных вещей и не проходил специального обучения. Для своих проектов он использует переработанные материалы, превращая отходы в функциональные конструкции.

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