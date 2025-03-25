В Минпромторге высказались о вертолете «Ансат»

Российский вертолет «Ансат» проходит наземные испытания с отечественным двигателем ВК-650В. Об этом сообщили в Минпромторге РФ, передает РИА Новости.

«Ведется отладка систем для следующих этапов испытаний — висений и перемещений у земли в обеспечение первого вылета», — говорится в сообщении.

До этого газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли и Ассоциацию вертолетной индустрии (АВИ) писала, что в ближайшее время российские авиакомпании начнут останавливать эксплуатацию отечественных вертолетов «Ансат» из-за проблем с ремонтом.

Позже компания «Ростех» опровергла прекращение использования вертолетов «Ансат» в России. По данным компании, ситуация с ремонтом двигателей во многом напоминает ситуацию с российско-французскими двигателями для первого поколения самолетов «Суперджет».

Ранее сообщалось, что в России сократят выпуск авиационных двигателей.