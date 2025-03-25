«Ростех» опроверг прекращение использования вертолетов «Ансат» в России

Данные о том, что парку вертолетов «Ансат» грозит остановка эксплуатации, не соответствуют действительности, никаких предпосылок для этого нет. Об этом сообщила компания «Ростех» в своем Telegram-канале.

«Машины этого типа продолжают эксплуатироваться, обслуживаться и выполнять задачи, в том числе по перевозке пассажиров и санитарной эвакуации пациентов. Никаких объективных предпосылок для остановки полетов «Ансатов» нет», — говорится в сообщении.

По данным компании, ситуация с ремонтом двигателей во многом напоминает ситуацию с российско-французскими двигателями для первого поколения самолетов «Суперджет». В «Ростехе» отметили, что официальная служба поддержки со стороны Франции была заблокирована из-за санкций, однако РФ постепенно справляется и создает необходимые условия для обслуживания техники.

Специалисты отметили, что в последнее время были замечены «нападки» на российское авиастроение, которые направлены на дискредитацию отечественной авиации. В публикации подчеркнули, что информационная атака на программу «Ансат» воспринимается как часть этой кампании.

До этого газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли и Ассоциацию вертолетной индустрии (АВИ) писала, что в ближайшее время российские авиакомпании начнут останавливать эксплуатацию отечественных вертолетов «Ансат» из-за проблем с ремонтом.

Ранее сообщалось, что в России сократят выпуск авиационных двигателей.