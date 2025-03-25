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Российские вертолеты «Ансат» могут перестать использовать из-за проблем с ремонтом

«Известия»: эксплуатацию вертолетов «Ансат» остановят из-за проблем с ремонтом
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Ростех

В ближайшее время российские авиакомпании начнут останавливать эксплуатацию отечественных вертолетов «Ансат» из-за проблем с ремонтом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли и Ассоциацию вертолетной индустрии (АВИ).

По данным издания, у российских компаний нет возможности организовать сертифицированное обслуживание двигателей и заменить ряд других деталей. Источник газеты объяснил, что в 2026 году российским авиакомпаниям предстоит приземлить шесть машин, в 2027 году — 11, в 2028 году — три, а в 2029 — 25 вертолетов. Всего к 2029 году будет остановлено использование 49 машин.

Причиной этому является то, что в вертолетах установлены двигатели PW207K производства Pratt & Whitney Canada и российская сторона не может получить доступ к их технической документации. В статье подчеркивается, что ни одна из дружественных России стран не имеет похожих разработок, а представители канадских компаний перестали выходить на связь с 2022 года.

Отечественные производители пытались создать похожие детали, однако осуществить задуманное не получилось из-за недостатка компетенций.

Ранее сообщалось, что в России сократят выпуск авиационных двигателей.

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