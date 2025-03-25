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Тренера по баскетболу в США уволили за то, что он дергал ученицу за волосы

LADBible: в США тренер по баскетболу схватил ученицу за волосы и был уволен
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NFHS Network

Тренера по баскетболу в США уволили за то, что он дергал ученицу за волосы, пишет LADBible.

81-летний школьный тренер по баскетболу Джим Зулло был уволен после скандального инцидента во время полуфинального матча чемпионата штата Нью-Йорк. Кадры, на которых он дергает за волосы 17-летнюю Хейли Монро — лучшего бомбардира в истории школы, — вызвали широкое возмущение в социальных сетях.

Инцидент произошел после поражения команды. Джим подошел к плачущей Монро, схватил ее за хвост и начал кричать. Одноклассница спортсменки сразу же вступилась за нее, вступив в перепалку с тренером.

Зулло, проработавший тренером много лет, сначала оправдывался, заявив, что игроки якобы оскорбляли его. Однако позже он опубликовал официальные извинения, признав свое поведение недопустимым.

«Я глубоко сожалею. Ни при каких обстоятельствах тренер не имеет права применять силу к игроку», — сказал он.

Школьный округ Нортвилля немедленно расторг контракт с тренером. В заявлении администрации подчеркивается, что подобные действия абсолютно неприемлемы и противоречат ценностям уважения и спортивного духа, которые пропагандирует школа. Округ также пообещал оказать психологическую поддержку пострадавшим спортсменкам и их семьям.

Ранее 13-летний баскетболист из Канады удивил соцсети своим ростом.

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