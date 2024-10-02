13-летний баскетболист удивил соцсети своим ростом

13-летний баскетболист из Канады ростом 2,2 метра удивил соцсети своими физическими данными, пишет Oddity Central. По мнению людей, у школьника есть все, чтобы стать будущей звездой спорта.

Школьник из Канады, Джереми Гойе стал звездой соцсетей после того, как в интернете начали появляться видео, где он играет в баскетбол. Дело в том, что подростку 13 лет, но его рост составляет 2,2 метра, поэтому на фоне своих сверстников он и выглядит в два раза выше.

Джереми учится в средней школе имени Жоржа Ванье по специальной программе Sport-Études, направленной на развитие спортивных талантов. Уже сейчас Гойе имеет все шансы на то, чтобы попасть в первый дивизион студенческого баскетбола, а люди говорят о его блестящем будущем в этом виде спорта.

Мальчик также получил грант от компании Petro-Canada, которая поддерживает талантливых молодых спортсменов. Это поможет ему принять участие в турнирах по всей Северной Америке, где скауты смогут оценить его навыки и потенциал.

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