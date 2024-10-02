Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

13-летний баскетболист удивил соцсети своим ростом

OC: 13-летний баскетболист из Канады ростом 2,2 метра удивил соцсети

close
Showtime Films/YouTube

13-летний баскетболист из Канады ростом 2,2 метра удивил соцсети своими физическими данными, пишет Oddity Central. По мнению людей, у школьника есть все, чтобы стать будущей звездой спорта.

Школьник из Канады, Джереми Гойе стал звездой соцсетей после того, как в интернете начали появляться видео, где он играет в баскетбол. Дело в том, что подростку 13 лет, но его рост составляет 2,2 метра, поэтому на фоне своих сверстников он и выглядит в два раза выше.

Джереми учится в средней школе имени Жоржа Ванье по специальной программе Sport-Études, направленной на развитие спортивных талантов. Уже сейчас Гойе имеет все шансы на то, чтобы попасть в первый дивизион студенческого баскетбола, а люди говорят о его блестящем будущем в этом виде спорта.

Мальчик также получил грант от компании Petro-Canada, которая поддерживает талантливых молодых спортсменов. Это поможет ему принять участие в турнирах по всей Северной Америке, где скауты смогут оценить его навыки и потенциал.

Ранее соцсети удивила внешность 35-летнего американца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами